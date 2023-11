Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trickdiebstahl Am Gestade

Linz am Rhein (ots)

Am 03.11.2023 gegen 12 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einer 77-jährigen Geschädigten aus Bad Hönningen zwei 50-Euro Scheine aus der Handtasche. Zuvor sprach der Täter die Geschädigte unvermittelt im Bereich der Unterführung Am Gestade in Linz an und bat um das Wechseln eines 2 Euro Stückes. Hierbei griff der Täter in die Handtasche der Geschädigten unter dem Vorfand, 1 Euro Stücke zu sehen und entwendete dabei die beiden 50-Euro Scheine. Im Anschluss hantierte der Täter noch am Rollator der Geschädigten herum, vermutlich um diese von dem vorangegangenen Diebstahl abzulenken. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, Brille tragend, dunkle Kleidung, ca. 170-180cm groß und 40-45 Jahre alt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Linz am Rhein unter der Rufnummer 02644-9430 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell