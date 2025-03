Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Wertheim: Fischhändler mit Messer bedroht

Wertheim (ots)

Am vergangenen Donnerstag, gegen 16 Uhr, kam es zu einer Bedrohung eines Verkäufers für Meeresfrüchte an dessen Verkaufswagen im Haslocher Weg in Wertheim Bestenheid. Ein stark alkoholisierter Mann hatte mutmaßlich ein Brotmesser vom Verkaufswagen entnommen und den Betreiber damit bedroht. Zur Motivlage ist bislang nur bekannt, dass der Betrunkene zunächst am Fischstand nach Bier gefragt hatte. Da es an diesem Stand keine Alkoholika gab wurde die Frage verneint. Hierdurch soll der Mann aggressiv geworden sein und griffnach einem Brotmesser,welches hinter der Theke lag. Anschließend soll er versucht haben, gewaltsam in den Verkaufswagen einzudringen. Der Betreiber konnte die Tür jedoch rechtzeitig verriegeln und die Polizei verständigen. Im Zuge der sofortigen Fahndung konnte ein tatverdächtiger 37-Jähriger angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das entwendete Brotmesser wurde bei ihm aufgefunden. Ein durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Wert von über zwei Promille an. Die einschreitenden Beamten beleidigte der Betrunkene fortdauernd. Der Mann blieb bis zu seiner Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Wertheim und wurde dann entlassen. Er muss nun mit Anzeigen wegen Bedrohung, Diebstahl und Beleidigung rechnen.

