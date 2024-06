Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Biete

Trickdiebstahl

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter lenkte am 25.06.2024, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.00 Uhr, eine 75-jährige Aschebergerin ab und verwickelte sie in ein Gespräch. Die 75-Jährige war kurz zuvor in ihr auf einem Parkplatz auf der Straße Biete in Ascheberg geparktes Auto gestiegen und hatte ihre Einkäufe samt Geldbörse auf dem Rücksitz in einem Kindersitz platziert.

Während des Gesprächs mit dem Unbekannten bemerkte sie im Hintergrund eine unbekannte weibliche Person, schenkte dieser aber keine Aufmerksamkeit.

Nach der Unterhaltung fuhr sie nach Hause. Beim Ausladen der Einkäufe bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse.

Die Aschebergerin kann den unbekannten Täter wie folgt beschreiben:

- männliche Person - ca. 30 Jahre alt - ca. 165cm groß - kurze schwarze Haare - spitzes Kinn - Schnauzbart - bekleidet mit einer braunen Jacke - osteuropäisches Erscheinungsbild

Zu der unbekannten Mittäterin konnten keine Angaben gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

