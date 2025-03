POL-HN: Hohenlohekreis: Linienbus prallt gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Heilbronn (ots) - Neckarzimmern/Neckarelz:Tödlicher Arbeitsunfall auf Wiesengrundstück Ein 66-jähriger Mann erlitt am Montagmittag bei einem Arbeitsunfall in einem Wiesengrundstück zwischen Neckarzimmern und Neckarelz tödliche Verletzungen. Gegen 12:30 Uhr meldete ein Spaziergänger einen verunfallten Traktor in dem Hanggelände. Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte der 66-Jährige Arbeiten auf dem Grundstück ...

mehr