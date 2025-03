Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Versuchter Einbruch, Auseinandersetzung bei Fussballspiel, Raser unterwegs

Heilbronn (ots)

Öhringen: Versuchter Einbruch in Kindergarten Zwischen Freitag, 20 Uhr, und Montag, 08:30 Uhr, versuchte eine unbekannte Person in einen Kindergarten im Öhringer Stadtteil Ohrnberg einzubrechen. Der oder die Täter versuchten mit einem unbekannten Hebelwerkzeug die Eingangstür im Seehäldenweg an mehreren Stellen aufzuhebeln, jedoch ohne Erfolg. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizei Öhringen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Untersteinbach: Faustschlag nach Fußballspiel Am Sonntag, gegen 17 Uhr, kam es im Zuge eines Fußballspiels auf dem Sportplatz im Freibadweg in Untersteinbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nachdem nach einer Schiedsrichterechtscheidung etwa 15 Personen den Platz stürmten, gerieten zwei Männer in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein 53-Jähriger einem 36-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Das Polizeirevier Öhringen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Öhringen: Illegales Autorennen in der Innenstadt Am Montag, gegen 21:05 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein Audi R8 in der Öhringer Innenstadt auf, dessen Fahrer den Motor aufheulen ließ und stark beschleunigte. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, ignorierte der Fahrer die Anhaltesignale und flüchtete über die Bismarckstraße und die Schillerstraße in Richtung Autobahn und flüchtete auf dieser in Richtung Heilbronn. Trotz Geschwindigkeiten von über 100 km/h innerorts konnte der Wagen nicht eingeholt werden. Ein Zeuge meldete später, dass das selbe Fahrzeug bereits um 20:30 Uhr in der Austraße durch sein Fahrverhalten aufgefallen war.

Ermittlungen ergaben, dass der Audi von einer Mietfirma angemietet worden war. Der Mieter, ein 33-jähriger Mann aus Bretzfeld, meldete noch während der laufenden Ermittlungen den Diebstahl des Fahrzeugs. Bei der Sachverhaltsaufnahme verwickelte sich der 33-Jährige in Widersprüche. Die weiteren Ermittlungen führten schließlich zu einem 27-jährigen Bekannten des 33-Jährigen. Der 27-Jähriger ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Audi konnte im weiteren Verlauf in Bretzfeld-Schwabbach sichergestellt werden. Das Polizeirevier Öhringen hat nun Ermittlungen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Vortäuschen einer Straftat sowie Fahrens ohne Führerschein aufgenommen. Zeugen und Fahrzeuglenker die das Fahrverhalten beobachten konnten oder hierdurch gefährdet wurden werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell