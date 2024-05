Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuerwehr befreit Küken aus Kanalschacht

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde am heutigen Freitag Abend gegen 20:30 Uhr nach Dortmund-Wichlinghofen in die Straße Vinklöther Mark zu einem Tier in Notlage alarmiert.

Als kurz nach der Alarmierung die Besatzung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges der Feuerwache 4 an der Einsatzstelle eingetroffen ist, hörten die Einsatzkräften ein leises Quicken aus einem angrenzenden Kanalschacht. Die Besatzung öffnete die Abdeckung des Schachtes und konnte das hilflose Küken mit einem beherzten Griff aus der misslichen Lage befreien.

Kurz nachdem es wieder an der Oberfläche angekommen war, wurde das Küken von der heranfliegenden Mutter in Empfang genommen. Für die Einsatzkräfte war der Einsatz nach rund 10 Minuten beendet.

