POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Seniorin bei Unfall leicht verletzt, Brand in Gießerei, Sachbeschädigung, Illegale Müllentsorgung

Haßmersheim: Mercedes kippt nach Vorfahrtsmissachtung um

Am Dienstagvormittag gegen 11:05 Uhr kam es an der Kreuzung Uhlandstraße/Räderweg in Haßmersheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto auf die Seite kippte. Die 59-jährige Fahrerin einer Mercedes A-Klasse fuhr ungebremst aus der Uhlandstraße in die Kreuzung ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 75-jährigen VW-Fahrerin die den Räderweg befuhr. Durch den Zusammenstoß kippte der Mercedes auf die Seite. Da die Fahrerin ihr Fahrzeug nicht selbstständig verlassen konnte, wurde sie durch Rettungskräfte befreit. Im Anschluss wurde sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Walldürn: Schwelbrand in Gießerei

Am Mittwoch, gegen 1:30 Uhr, wurde ein Brand in einer Gießerei in der Amorbach Straße in Walldürn gemeldet. Die eingetroffene Feuerwehr konnte schließlich einen kleineren Schwelbrand ohne offene Flammen im Bereich der Dachkonstruktion feststellen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren Walldürn und Rippberg waren mit acht Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort.

Hardheim: Sonnensegel an Kindergarten beschädigt - Zeugen gesucht Zwischen Sonntag und Montag beschädigte ein Unbekannter das Sonnensegel eines Kindergartens in Hardheim. In der Bürgermeister-Henn-Straße wurden ein Spannseil sowie ein Befestigungsseil des Sonnenschutzes durchtrennt. Das Segel war an einer Straßenlaterne befestigt, die von einem Fußweg aus zugänglich ist. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281 9040 entgegen.

Mudau: Illegale Entsorgung von Asbestplatten - Zeugen gesucht Zwischen Freitag und Montag entsorgte eine unbekannte Person etwa zehn Welldachplatten am Straßenrand der Landesstraße 508 nahe Schloßau. In der Nähe der "Seitzenbuche" wurden die vermutlich asbesthaltigen Eternitplatten durch die Straßenmeisterei entdeckt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Buchen unter Telefon 06281 9040 entgegen.

