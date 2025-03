Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Trickbetrüger unterwegs, 14-Jähriger flüchtet vor Polizei, Brand und Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Trickbetrüger unterwegs - Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Trickbetrüger am Dienstagnachmittag in Heilbronn einen Mann um sein Erspartes brachte. Gegen 15:15 Uhr hob ein 66-Jähriger bei einem Geldinstitut in der Oststraße einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag ab. Als er anschließend auf Höhe des Landratsamts in seinen am Straßenrand geparkten Pkw stieg, wurde er von einem bisher Unbekannten angesprochen und darauf hingewiesen, dass er Geldscheine auf der Straße verloren hätte. Während der 66-Jährige daraufhin sein Fahrzeug verließ und tatsächlich einige Geldscheine auf dem Boden fand, öffnete der Unbekannte die Beifahrertüre, nahm die Geldtasche mit dem zuvor abgehobenen Bargeld an sich und flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Circa 60 Jahre alt - Circa 1,80 Meter groß - Heller Teint - Grauer, kurzer Vollbart - Rundliches Gesicht - War schwarz bekleidet und trug eine schwarze Schiffermütze Bei der entwendeten Tasche handelt es sich um eine schwarze Umhängetasche der Marke "Camel" aus Textil mit schwarzen Metallschnallen. Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Bad Wimpfen: 14-Jähriger flüchtet mit Audi vor der Polizei und verunfallt Am frühen Dienstagmorgen flüchtete ein 14-Jähriger mit einem Pkw in Bad Wimpfen vor der Polizei und kollidierte mit einer Ampel. Gegen 3:30 Uhr befanden sich drei Streifen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Alarm. Am Ortsausgang von Jagstfeld schlossen sie auf einen Audi auf, welcher beim Erkennen der Streifenwägen durch seinen Fahrer stark beschleunigt wurde. Daher nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Der Audi-Fahrer befuhr im Anschluss die Bundesstraße 27 in Richtung Offenau und bog dann, unter Missachtung einer roten Ampel, auf die Landesstraße 1100 in Richtung Bad Wimpfen ab. Hierbei gefährdete er den Gegenverkehr. Zwischenzeitlich hatte der Fahrer den Audi bis auf 160 km/h bei erlaubten 70 km/h beschleunigt. Beim Übergang in die Carl-Ulrich-Straße, auf Höhe einer Tankstelle, fuhr der Flüchtende, statt der Verkehrsführung nach links oder rechts zu folgen, geradeaus gegen einen Ampelmast und konnte durch die Polizisten vorläufig festgenommen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Raser um einen 14-Jährigen handelt. Sowohl er, als auch seine ebenfalls minderjährige Beifahrerin zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser gebracht. Am Auto und der Ampel entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro. Der Audi und die Mobiltelefone der Insassen wurden sichergestellt. Auf den 14 -Jährigen kommen nun unter Anderem Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und verbotenem Kraftfahrzeugrennen zu. Heilbronn: Brand auf Firmendach - Hoher Sachschaden Der Sachschaden nach einem Brand auf einem Firmendach in Heilbronn am Dienstagnachmittag ist vermutlich doch höher als zunächst angenommen. Gegen 13:25 Uhr entzündeten sich aus bislang unbekannter Ursache Teile einer auf dem Dach des Gebäudes in der Wannenäckerstraße montierten Photovoltaikanlage. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, allerdings entstand durch einen Löschwassereintritt in die Produktionshalle ein geschätzter Schaden von circa 250.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bad Rappenau: Rollerfahrerin nach Unfallflucht gesucht Nach einer Unfallflucht am Dienstagmittag in Bad Rappenau, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 12 Uhr war eine 36-Jährige mit ihrem VW in der Oststraße unterwegs. In der 90-Grad-Linkskurve zur Schillerstraße kam ihr ein Roller entgegen. Dessen Fahrerin schnitt die Kurve und fuhr nahezu geradeaus weiter. In der Folge kollidierte der Roller mit dem VW und die Fahrerin stürzte von ihrem Zweirad. Nach dem Unfall rappelte sich die Rollerfahrerin auf, stieg auf ihr Gefährt und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Frau wird wie folgt beschrieben: - Circa 40 Jahre alt - Trug eine Bluejeans, eine graue Steppjacke, braune Stiefel und einen schwarzen Helm Ihr Roller war Schwarz mit gelben Streifen an der Seite und hinten. Außerdem war kein Kennzeichen angebracht. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder der Rollerfahrerin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Neckarsulm.

