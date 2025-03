Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn mit einer vorläufigen Bilanz zur DNA- Reihenuntersuchung nach versuchtem Tötungsdelikt

Heilbronn (ots)

Unterbalbach: Erste Ergebnisse der DNA-Reihenuntersuchung

Nachdem am 28.07.2023 eine damals wohnsitzlose 61-Jährige in der Nähe eines Sportplatzes in Unterbalbach schwer verletzt aufgefunden wurde (wir berichteten unter Anderem hier https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5873345 ) wurde durch das Amtsgericht Mosbach eine DNA-Reihenuntersuchung angeordnet und vom 12. bis 14. Oktober 2024 in der Balbachhalle in Unterbalbach durch Beamtinnen und Beamte der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn durchgeführt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5887464 ).

Nun liegen erste Ergebnisse vor. Nach Rückmeldung des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamts Baden-Württemberg (LKA BW) gab es bei den bisher überprüften etwa 600 Speichelproben keine Übereinstimmung mit den am Tatort gesicherten Spuren. Nun werden weitere nachträglich erhobene Proben auf den Weg gebracht, um ebenfalls beim KTI des LKA BW untersucht zu werden. Nach wie vor arbeiten die Ermittler mit Hochdruck daran, von allen in Frage kommenden Personen Speichelproben zu erheben, was bei Personen, welche sich im Ausland aufhalten, weiterhin eine große Herausforderung darstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell