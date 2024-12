Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Mehrere Einbrüche+++Das Bein gestellt und beleidigt+++ Betrunken und ohne Führerschein gegen Baum gefahren+++ Durch Winterglätte gegen Ampel gestoßen

Wiesbaden (ots)

1.Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet,

Wiesbaden, Freitag, 29.11.2024, 07:00 Uhr bis Samstag, 30.11.2024, 19:30 Uhr,

(js) Im Verlauf des Freitags und Samstags wurden der Polizei mehrere Einbrüche im Stadtgebiet Wiesbaden gemeldet.

Am Freitag zwischen 07:00 Uhr und 12:45 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Tür einer Wohnung in der Dotzheimer Straße auf. Nachdem sämtliche Räume der Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht wurden, entwendeten die Täter Bargeld und Schmuckgegenstände. In diesem Zusammenhang wurden zwei weibliche Personen festgestellt, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen. Sie wurden beide als ca. 20 - 30 Jahre alt, mit schwarzen langen Haaren, etwa 1,65 m groß und von schlanker Statur beschrieben. Eine der Frauen trug schwarze Oberbekleidung und führte eine schwarze Handtasche mit sich. Sie sollen ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Am späten Freitagnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 19:45 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Wohnung im Panoramaweg ein und entwendeten Bargeld. Der oder die Täter hebelten ein Fenster zur Wohnung auf und durchsuchten ebenfalls alle Räume. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

In der Hans-Sachs-Straße wurde am Freitag gegen 19:45 Uhr eine Erdgeschosswohnung von einem Täter heimgesucht. Der Täter kletterte auf den Balkon und hebelte dort die Balkontür auf. Nachdem er in die Wohnung eingedrungen war, durchsuchte er diese und entwendete diversen Goldschmuck. Hierbei fiel ein Mann auf, welcher eine normale Statur hatte, dunkle Kleidung sowie eine graue Mütze trug.

Im Dankwardweg wurde am Freitag zwischen 10:15 Uhr und 22:30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgehebelt. Hierdurch gelangte der Täter in das Haus und entwendete dort mehrere Schmuckgegenstände.

(thi) Ebenfalls am Freitag zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr drangen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung im Leberberg ein. Der oder die Täter hebelte ein Fenster auf und drang so in die Wohnung ein. Hier wurde die Wohnung durchwühlt und eine Armbanduhr entwendet und anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Im Zeitraum von Freitag, 14:30 Uhr bis Samstag 16:30 Uhr drangen der oder die Täter über ein Fenster eins Mehrfamilienhauses in der Kirchbachstraße ein und durchsuchten alle Räume. Die Unbekannten entwendeten eine hochwertige Armbanduhr und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Am Samstag im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 19:30 Uhr drangen der oder die Täter in der Bingerstraße gewaltsam über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Die Unbekannten durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuckgegenstände. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Ebenfalls am Samstag im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 19:00 Uhr drangen unbekannte Täter in der Juliusstraße in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Hierzu hebelten sie ein Fenster auf. Der oder die Täter entwendeten Geld sowie Schmuckgegenstände und flüchteten in unbekannte Richtung.

In der Memelstraße drangen Unbekannte am Samstagabend im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 20:00 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Der oder die unbekannten Täter zerstörten die Bewegungsmelder am Wohnhaus und hebelten eine Terrassentür auf. Im Inneren durchwühlten die Langfinger mehrere Schänke und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

In allen Fällen ermittelt die Wiesbadener Kriminalpolizei und nimmt Hinweise unter der 0611/345-0 entgegen.

2.Das Bein gestellt und beleidigt,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 30.11.2024, 18.35 Uhr

(akl) Am Samstagabend gegen 18.35 Uhr wollte eine 29 Jahre alte Frau aus Wiesbaden an einer Haltestelle aus dem Bus der Linie 3 steigen. Hierbei wurde ihr von einem unbekannten Mann ein Bein gestellt, so dass sie aus dem Bus zu Boden stürzte. Dabei verletzte sie sich an den Knien. Im Anschluss beleidigte sie der Mann noch mit einer Handgeste und flüchtete dann in das Luisenforum. Der Mann mit südländischem Phänotyp sei 20 - 25 Jahre alt, 165 cm groß und von dicklicher Statur gewesen. Er habe eine Glatze gehabt und eine schwarze Jacke getragen. Hinweise zu der Person nimmt das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 - 3452140 entgegen.

3.Betrunken und ohne Führerschein gegen Baum gefahren, Wiesbaden, Berta-Cramer-Ring 10, Sonntag, 01.12.2024, 06:30 Uhr,

(thi) Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer Unfallflucht in dem Berta-Cramer-Ring. Nachdem der alkoholisierte Fahrer zunächst geflüchtet war, kam er kurze Zeit später zur Unfallstelle zurück.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 26-jähriger Wiesbadener mit seinem weißen VW Golf gegen 06:30 Uhr den Berta-Cramer-Ring und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Durch den Kontrollverlust stieß das Fahrzeug mit einem Baum zusammen und wurde stark beschädigt. Die Sicherheitssysteme des VW alarmierten daraufhin den Rettungsdienst, welche samt Polizei zur Unfallstelle fuhren. Zunächst konnte keine Person am Unfallort angetroffen werden. Während der Unfallaufnahme kehrte der Unfallverursacher zurück. Schnell war klar, warum er sich zunächst von der Unfallstelle entfernt hat. Der Wiesbadener stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Ebenso war der 24-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins. Daher wurde der mutmaßliche Unfallverursacher zu einem Polizeirevier verbracht, welches er nach der Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen konnte. Der Wiesbadener muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345 2240 in Verbindung zu setzten.

4.Durch Winterglätte gegen Ampel gestoßen, Wiesbaden, Kirschblütenstraße, Sonntag, 01.12.2024, 07:30 Uhr,

(thi) Am Sonntagmorgen kam es auf Grund der winterlichen Witterungsbedingungen zu einem Verkehrsunfall in der Kirschblütenstraße, wobei ein Fahrzeug mit einer Ampel kollidierte. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Ein 36-jähriger Mann aus Eltville befuhr am Sonntagmorgen gegen 07:30 Uhr mit seinem VW Polo die Kirschblütenstraße in Frauenstein in Richtung Wiesbadener Innenstadt. In einer Linkskurve verlor der Fahrer auf Grund der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein VW und stieß mit einem Verkehrszeichen und einer Ampel zusammen. Der Polo, das Verkehrszeichen sowie die Ampel wurden erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 28.000 Euro. Der Mann aus Eltville blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

