POL-WI-KvD: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 32-jähriger aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots) - Wiesbaden,Dotzheimer Straße, Freitag,08.11.2024, 14:25 Uhr (jul) Am Freitagnachmittag stürzten zwölf Fahrgäste eines Linienbusses in der Dotzheimer Straße in Wiesbaden und verletzten sich dabei leicht. Die 24-jährige Fahrerin des Busses wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Bus der Linie 4 ...

mehr