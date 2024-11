Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ 24-Jährige Busfahrerin verhindert Zusammenstoß zwischen Pkw und Linienbus - 13 verletzte Personen durch eine Vollbremsung +++

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden,Dotzheimer Straße,

Freitag,08.11.2024, 14:25 Uhr

(jul) Am Freitagnachmittag stürzten zwölf Fahrgäste eines Linienbusses in der Dotzheimer Straße in Wiesbaden und verletzten sich dabei leicht. Die 24-jährige Fahrerin des Busses wurde ebenfalls leicht verletzt.

Der Bus der Linie 4 befuhr gegen 14:25 Uhr die Dotzheimer Straße auf der Busspur in Richtung Schwalbacher Straße.

Um einen Unfall zwischen zwei Pkw zu verhindern, lenkte eine 39-jährige Frau ihren silberfarbenen Mercedes auf die Busspur und übersah dabei den Linienbus.

Die 24-jährige Fahrerin des Busses konnte einen Zusammenstoß der zwei Fahrzeuge nur durch eine Vollbremsung verhindern.

Durch die Vollbremsung stürzten zehn Frauen im Alter von 30-63 Jahren, ein 31-jähriger Mann, sowie ein 13-jähriges Mädchen und wurden dabei leicht verletzt. Die Busfahrerin erlitt einen Schock.

Neun verletzte Fahrgäste wurden vorübergehend in Wiesbadener Krankenhäuser eingeliefert, welche sie bereits alle wieder verlassen konnten.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell