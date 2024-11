Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Mehrere Wohnungseinbrüche+++Tritte nach einem Streit+++brennende Mülltonne+++durch Hundebiss verletzt+++

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere Wohnungen durch unbekannte Täter angegangen, Wiesbaden, Schau-ins-Land / Parkstraße / Bert-Brecht-Straße, Samstag, 02.11.2024, zwischen 13:00 und 22:00 Uhr

(jul) Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit von Wohnungsbewohnern aus und drangen so unbemerkt in mehrere Wohnungen ein.

Am Samstagnachmittag hebelten unbekannte Täter in der Straße "Schau-ins Land" ein Fenster in einer Erdgeschosswohnung auf und gelangen so in die Wohnräume. Dort durchsuchten die Einbrecher alle Räume nach Wertgegenständen, bevor sie unerkannt in unbekannte Richtung flüchteten.

Am frühen Samstagabend nutzten Einbrecher die frühe Dämmerung für sich aus und drangen durch aufgehebelte Fenster unbemerkt in zwei Erdgeschosswohnungen in der Bert-Brecht-Straße und der Parkstraße ein. Nachdem ebenfalls alle Wohnräume durchwühlt wurden, gelang den Tätern die Flucht.

Bei den Taten entstand an den angegangenen Fenstern der betroffenen Wohnungen Sachschaden in der Höhe von mehreren hundert Euro.

Eine abschließende Schadensaufstellung der Geschädigten liegt derzeit noch nicht vor, so dass keine Angaben zu dem Wert der entwendeten Gegenstände gemacht werden kann.

Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Nach Streitigkeiten getreten,

Wiesbaden, Moritzstraße, Samstag, 02.11.2024, 00:30 Uhr

(js) Nachdem es zunächst in einer Gaststätte in der Moritzstraße zu verbalen Streitigkeiten gekommen war, mündete diese in einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Straße.

Zwei männliche Personen, ein 56-jähriger Wiesbadener und eine bislang unbekannte Person, gerieten innerhalb eines Lokals in Streit. Nachdem der Wiesbadener die Gaststätte verlassen hatte, wurde er von dem Kontrahenten auf der Straße unvermittelt angegriffen und gegen den Oberkörper getreten. Der 56-jährige wurde hierdurch leicht verletzt.

Der Angreifer flüchtete daraufhin vom Tatort. Er wurde als etwa 30 Jahre, ca. 1,73 m groß, mit schwarzen kurzen Haaren, einem Vollbart und als dunkelhäutig beschrieben. Er habe einen hellgrünen Anorak getragen.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der 0611/345-2140 entgegen.

3. Feuerwerkskörper geworfen - Mülltonne in Brand, Mainz-Kastel, Castellumstraße, Freitag, 01.11.2024, 20:40 bis 20:45

(js) Am Freitagabend wurden durch Jugendliche in der Castellumstraße Feuerwerkskörper in Richtung eines 63-jährigen Mannes geworfen, welcher dort mit seinem Hund spazieren war. In unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang brannte eine freistehende Mülltonne.

Der 63-jährige war gegen 20:40 Uhr mit seinem Hund spazieren als aus einer Gruppierung von etwa 15 Jugendlichen Feuerwerkskörper geworfen wurden. Weder der Hundebesitzer noch der Hund wurden getroffen oder gar verletzt.

Kurz danach brannte in unmittelbarer Nähe eine Mülltonne, wodurch diese beschädigt wurde. Ob der Brand mit den zuvor benutzen Feuerwerkskörpern in Zusammenhang steht, bedarf noch der Ermittlung.

Das Wiesbadener Haus des Jugendrechts ermittelt in diesen Fällen und nimmt Hinweise unter der 0611/345-0 entgegen.

4. Durch Hundebiss verletzt,

Wiesbaden, Biebricher Straße, Freitag, 01.11.2024, 17:20 Uhr

(js) Am Freitagnachmittag wurde ein Radfahrer in Amöneburg von einem Hund in den Arm gebissen und hierbei leicht verletzt.

Der 20-jährige Wiesbadener befuhr mit seinem Fahrrad die Biebricher Straße in Richtung Mainz-Kastel, als er von der Straße auf den Gehweg wechselte, da er beabsichtigte, dort abzusteigen. Hierbei passierte er einen Mann, der einen Hund an der Leine führte. Als der Geschädigte, nach seinen Angaben in Schrittgeschwindigkeit, an dem Hund vorbeigefahren sei, sei der Hund hochgesprungen und habe ihm in den Arm gebissen.

Nach einem kurzen Wortgefecht entfernte sich der Hundebesitzer mit einem weißen Kleinwagen. Der Geschädigte wurde durch den Biss leicht verletzt.

Der Hundebesitzer wurde als etwa 35 Jahre, ca. 1,80 m groß, von schlanker Statur und mit schulterlangen Haaren beschrieben. Er hatte ein westeuropäisches Erscheinungsbild. Bei dem Hund soll es sich um einen Dalmatiner gehandelt haben.

Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der 0611/345-2540.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell