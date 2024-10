POL-WI-KvD: Randaliererin mit Eisenstange+++Schlägerei+++Kassierer angegriffen+++Betrunken auf E-Roller+++Sexuelle Belästigung+++Kontrollen

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden (ots)

1. Randaliererin mit Eisenstange,

Wiesbaden-Biebrich, Rathausstraße, Freitag, 25.10.2024, 15:15 Uhr

(dme)Am Nachmittag des vergangenen Freitags beschädigte eine 47-jährige Frau aus dem Hochtaunuskreis ein in der Rathausstraße in Wiesbaden-Biebrich geparktes Auto mit einer Eisenstange und versuchte hiermit außerdem einen hinzukommenden Zeugen zu schlagen.

Gegen 15:15 Uhr wurde dem 5. Polizeirevier mitgeteilt, dass eine Frau gerade in der Rathausstraße geparkte Autos mit einer Eisenstange beschädige. Die Frau, eine 47-jährige aus dem Hochtaunuskreis, konnte daraufhin unmittelbar vor dem Revier festgenommen werden. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass die Frau nach der Beschädigung eines Fahrzeugs zudem versucht hatte, einen hinzukommenden 37-jährigen Zeugen aus Taunusstein ebenfalls mit der Eisenstange zu schlagen. Das Tatmittel konnte bei der Frau aufgefunden und sichergestellt werden. Da sie sich offenkundig in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie anschließend in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Der 37-jährige Zeuge blieb unverletzt. Ob weitere Fahrzeuge beschädigt wurden, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2540 entgegen.

2. Schlägerei,

Wiesbaden, Rheinstraße, Samstag, 26.10.2024, 02:50 Uhr

(dme)In den frühen Morgenstunden des Samstags kam es in der Rheinstraße in der Wiesbadener Innenstadt vor einer dortigen Lokalität zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten.

Gegen 02:50 Uhr gingen beim Polizeinotruf mehrere Anrufe wegen einer Schlägerei auf offener Straße in der Rheinstraße ein. Von den sofort vor Ort geschickten Streifen konnten etwa 15 Beteiligte an der Örtlichkeit angetroffen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen zwei Personen zu einer Beleidigung, woraufhin sich eine körperliche Auseinandersetzung entwickelte, in die sich immer mehr Personen einmischten. Der genaue Ablauf konnte im Zuge der ersten Feststellungen, auch auf Grund der Alkoholisierung der Beteiligten, noch nicht rekonstruiert werden und bedarf weiterer Ermittlungen. Fünf Beteiligte wurden zunächst aufs 1. Polizeirevier verbracht, durften die Dienststelle aber nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden mindestens zwei Beteiligte verletzt. Einer hiervon wurde von einer hinzugerufenen Besatzung eines Rettungswagens zur Weiterbehandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0611 / 345 - 2140 mit dem 1. Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

3. Kassierer angegriffen,

Wiesbaden, Nerostraße, Freitag, 25.10.2024, 17:45 Uhr

(dme)Am Freitagnachmittag kam es in einem Supermarkt in der Nerostraße in Wiesbaden zu einem Angriff auf einen 36-jährigen Mitarbeiter, welcher einen 26-jährigen Kunden beim Kauf von Tabakwaren nach seinem Ausweis gefragt hatte.

Um 17:45 Uhr berichteten mehrere Zeugen der Polizei von einer Körperverletzung in einem Supermarkt in der Nerostraße. Ein Mitarbeiter des Supermarktes habe hierbei einen Faustschlag erlitten und sei zu Boden gegangen. Anhand der von den Zeugen mitgeteilten Personenbeschreibung konnte der flüchtige Täter, ein 26-jähriger Wiesbadener, im Zuge der Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden. Nach den bisherigen Ermittlungen wollte dieser zuvor in dem Supermarkt Tabakwaren erwerben und wurde im Kassenbereich von dem 36-jährigen Kassierer nach einem Ausweis gefragt. Im Zuge dessen entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung in Folge derer der mutmaßliche Täter dem Geschädigten einen Faustschlag versetzte. Dieser ging hierdurch zu Boden und erlitt Kopfverletzungen. Der 36-jährige Geschädigte wurde von der Besatzung eines Rettungswagens zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der 26-jährige mutmaßliche Täter wurde auf dem 1. Polizeirevier den weiteren polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Er wurde im Anschluss entlassen und wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

4. Frau sexuell belästigt,

Wiesbaden, Mitte, Webergasse 37, Freitag, 25.10.2024, 11:25 Uhr

(cp)Freitagmittag wurde eine 21 Jahre alte Frau in einer Wiesbadener Gaststätte sexuell belästigt.

Die 21-Jährige Wiesbadenerin hielt sich gegen 11:30 Uhr in einer Gaststätte in der Webergasse auf. Hier soll sie von einem ihr flüchtig bekannten Mann zunächst umarmt worden sein. Hierbei sei sie dann gegen ihren Willen unsittlich berührt und auch noch am Hals geküsst worden. Letztlich gelang es ihr der Situation zu entkommen und erstattete dann sofort Anzeige auf dem 1. Revier gegen den bis dahin namentlich unbekannten Mann. Der mutmaßliche Täter, ein 24 Jahre alter Mann aus Wiesbaden, konnte so zeitnah ermittelt werden und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

5. Betrunken auf E-Roller,

Wiesbaden, Mainz-Kastel, Steinern Straße, Samstag, 26.10.2024, 03:15 Uhr

(dme)In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags konnte von einer Streife des 2. Polizeireviers im Bereich der Steinern Straße in Mainz-Kastel ein offenkundig betrunkener E-Roller-Fahrer festgestellt werden.

Gegen 03:15 Uhr war eine Streife in der Steinern Straße im Wiesbadener Ortsteil Mainz-Kastel unterwegs, als sie auf den 54-jährigen Fahrer eines E-Rollers aufmerksam wurde. Dieser wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Beamten einen von ihm ausgehenden Alkoholgeruch wahr. Bei einem folgenden Atemalkoholvortest konnte daraufhin ein Wert von über 1,2 Promille bei dem 54-jährigen Mann aus Wiesbaden festgestellt werden. Er musste sich anschließend auf der Dienststelle einer Blutentnahme durch einen Arzt unterziehen. Im Anschluss durfte der Mann das Revier wieder verlassen. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

6. Sicheres Wiesbaden,

Stadtgebiet Wiesbaden, Freitag, 25.10.2024, 19.00 Uhr bis Samstag, 26.10.2024, 04.00 Uhr Samstag, 26.10.2024, 19.00 Uhr bis Sonntag, 27.10.2024, 02.50 Uhr

(akl) Am vergangenen Freitag und Samstag führten die Landespolizei und die Stadtpolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der Wiesbadener Waffenverbotszone im Innenstadtbereich, dem Mauritiusplatzplatz, der Reisinger Anlage, dem Platz der deutschen Einheit der Rheinstraße und Rund um den Hauptbahnhof. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Bei den durchgeführten Personenkontrollen im Bereich der Waffenverbotszone konnten keine gefährlichen Gegenstände aufgefunden werden. Bei der Aufnahme einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Bereich der Theaterkolonnaden wurde bei einem Tatverdächtigen ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden und als Verstoß gegen das Waffengesetz beanzeigt.

Durch die Einsatzkräfte wurden an beiden Tagen mehrere Personengruppen mit insgesamt - 92 - Personen kontrolliert. Weiterhin wurde der Regeldienst der Wiesbadener Polizeireviere unterstützt. Stadt und Polizei werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

