Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Straßenraub+++ Mann mit Messer im Bereich der Helenenstraße unterwegs+++ "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden"+++

Wiesbaden (ots)

1. Straßenraub,

Wiesbaden, Samstag, 19.10.2024, 01:20 Uhr

(mk) Ein 51-jähriger Mann ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Rheinstraße von zwei Männern überfallen und ausgeraubt worden.

Gegen 01:20 Uhr wurde der Geschädigte von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen und auf den Boden gezogen. Anschließend klauten sie ihm mitgeführte Gegenstände - darunter auch einen dreistelligen Bargeldbetrag - und flohen. Die zwei Täter seien männlich und Anfang zwanzig gewesen. Der Geschädigte beschrieb sie als marokkanisch. Einer der beiden Täter habe zudem schwarze Haare und einen dunklen Bart gehabt. Dieser Täter soll eine grüne Bomberjacke und eine schwarze Jeans getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0611-3450 zu melden.

2. Mann mit Messer im Bereich der Helenenstraße unterwegs, Wiesbaden, Helenenstraße, Freitag, 18.10.2024, 21:00 Uhr

(mk) Ein 30-jähriger Mann ist am Freitagabend festgenommen worden, nachdem er offen mit einem Messer im Bereich der Helenenstraße herumlief.

Gegen 21:15 Uhr meldeten mehrere Passanten einen Mann, der in der Helenenstraße stehe und ein Messer in der Hand halte. Bedrohen würde er damit niemanden. Sofort wurden mehrere Einsatzkräfte in die Helenenstraße entsandt, die den 30-jährigen sehen und widerstandslos festnehmen konnten. Der Mann stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Zudem Bestand der Verdacht, dass er Betäubungsmittel konsumiert hatte. Er wurde zwecks Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Das Messer wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstoßes gegen die Waffenverbotszone eingeleitet.

3. Zwei Einbrüche im Wiesbadener Nordosten, Wiesbaden, Weinbergstraße und Schumannstraße, Freitag, 18.10.2024, 17.30 Uhr bis 22.10 Uhr

(akl) Am Freitagabend wurde in zwei Wohnungen im Wiesbadener Nordosten eingebrochen. Zwischen 17.30 und 21.10 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Weinbergstraße auf. Nach Durchsuchen der Räumlichkeiten flüchteten der oder die Einbrecher ohne Beute. In der Schumannstraße nutzten die Einbrecher Terrassenstühle als Steighilfe und gelangten so auf einen Balkon einer Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses. Dort hebelten sie ein Fenster auf, drangen in die Wohnung ein und durchsuchten diese. Anschließend flüchteten sie mit Münzen und Schmuck in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

4. "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Freitag, 18.10.2024, 17:00 Uhr - Samstag, 19.10.2024, 02:30 Uhr

(mk) Im Rahmen der Konzeption "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" führten Stadt- und Landespolizei in der Nacht von Freitag auf Samstag erneut Kontrollen in Wiesbaden durch. An verschiedenen Kontrollörtlichkeiten wurden insgesamt 35 Personen kontrolliert. Bei einer Person konnte hierbei ein gestohlener E-Scooter aufgefunden werden. Bei den Kontrollen in der Waffenverbotszone wurden insgesamt vier Verstöße festgestellt. Zweimal führten Personen ein Messer mit sich und zweimal Pfefferspray. Die Gegenstände wurden sichergestellt und entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Stadt und Polizei werden auch in Zukunft weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell