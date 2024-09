Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Büderich - Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Werl (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 11:35Uhr, befuhr eine 64-jährige Radfahrerin aus Werl mit ihrem Pedelec den Kreisverkehr K18n / K18 / Am Feldrain in Fahrtrichtung Werl Büderich. Eine 75-jährige Autofahrerin aus Bad Sassendorf fuhr zeitgleich mit ihrem VW Tiguan aus Fahrtrichtung "Turflon" kommend in den Kreisverkehr ein. Die 75-Jährige übersah dabei die 64-Jährige. Diese wich daraufhin an den linken Fahrbahnrand, konnte einen Zusammenstoß mit dem Auto aber nicht mehr verhindern. Die Radfahrerin fiel zu Boden und verletzte sich leicht. (mf)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell