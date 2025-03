Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Körperverletzung

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Körperverletzung gesucht Am vergangenen Donnerstag kam es in Heilbronn-Neckargartach zu einer Körperverletzung. In der Sachsenäckerstraße, an der Einmündung zur Stettiner Straße, wurde ein 52-jähriger Mitarbeiter eines Energieversorgers gegen 15 Uhr von einem Mann attackiert. Der Mitarbeiter hatte einige Tage zuvor den Strom des Unternehmens des Angreifers gesperrt und stellte nun beim Vorbeifahren fest, dass das Licht dennoch brannte. Während er ein Foto anfertigte, wurde er vom Betreiber erkannt, beleidigt und durch das geöffnete Autofenster mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Der 52-Jährige war mit einem weißen VW Polo unterwegs. Nun sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter Telefon 07131 204060 entgegen.

