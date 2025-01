Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fahrräder aus Tiefgarage gestohlen; Wer hatte "Grün" und wer nicht? Zeugensuche nach Unfall und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Auto fährt gegen Hoftor, Fahrer flüchtet - Offenbach am Main

(mm) Am Sonntagmorgen gegen 04.30 Uhr verlor ein Fahrzeugführer vermutlich aufgrund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW in der Brunnenstraße. Er kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Hoftor in Höhe der 20er Hausnummern (Sachschaden von rund 2.000 Euro). Der Verursacher fuhr anschließend unbehelligt von der Unfallstelle weg. Vor Ort verblieben Fahrzeugteile. Vermutlich handelte es sich hierbei um einen schwarzen Kleinwagen. Zeugenhinweise werden durch das Revier Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-5100 entgegengenommen.

2. Zeugensuche: Fahrräder aus Tiefgarage gestohlen - Mühlheim am Main

(mm) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden aus einer Tiefgarage in der Dietesheimer Straße (120er-Hausnummern) insgesamt sechs Fahrräder und ein Motorrad gestohlen. Die Fahrräder waren alle angeschlossen, die Schlösser wurden geknackt. Zugang verschafften sich die unbekannten Diebe, indem sie sich an der Zugangstür zur Garage mit einem metallischen Gegenstand zu schaffen machten. Die Polizei, die das Tatmittel vor Ort fand und für eine mögliche Spurenauswertung sicherstellte, schließt nicht aus, dass die Täter die Zweiräder mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Wache der Polizeistation Mühlheim unter der 06108 6000-0.

3. Wer hatte "Grün" und wer nicht? Zeugensuche nach Unfall - Mühlheim am Main

(lei) Fest steht, dass bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Lämmerspiel beträchtlicher Schaden an den beiden beteiligten Autos entstand und ein Fahrer leicht verletzt wurde. Unklar hingegen ist bislang, wer Schuld trägt an der Kollision um kurz vor 10 Uhr in der Bischof-Ketteler-Straße an der Ecke zur Obertshäuser Straße. Dort wollte ein 86-Jähriger in die Obertshäuser Straße abbiegen; von dort kam eine 49-Jährige, die in die Bischof-Ketteler-Straße einzubiegen gedachte - Ergebnis: Im Einmündungsbereich krachten ihre beiden Wagen zusammen und der Senior erlitt dabei eine Schürfwunde im Gesicht (Gesamtschaden an dem 3er BMW und der C-Klasse etwa 14.000 Euro). Da beide Personen gegenüber den aufnehmenden Polizisten äußerten "Grün" gehabt zu haben, suchen die Mühlheimer Beamten nun Zeugen, die in der Verursacherfrage Licht ins Dunkel bringen können. Hinweise bitte an die 06108 6000-0.

4. Feuerteufel entzünden mehrere Mülleimer - Rodgau

(lei) Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in Dudenhofen und Nieder-Roden mehrere Müllcontainer in Brand gesteckt und dabei Sachschaden von über 3.000 Euro angerichtet. Zunächst hatten die Brandstifter kurz vor 23 Uhr in der Dekan-Schuster-Straße 42 zwei Papiermüllcontainer entzündet; gut zwei Stunden fingen in der Schweriner Straße insgesamt sechs Müllcontainer und eine Biomülltonne Feuer. Die Ermittler der Kriminalpolizei prüfen nun einen möglichen Zusammenhang und bitten um Zeugenhinweise (069 8098-1234).

Offenbach, 06.01.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell