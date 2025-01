Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Polizisten bei Einsatz verletzt: Ermittlungen gegen 47-Jährigen

Offenbach (ots)

(lei) Ein Polizeieinsatz wegen eines häuslichen Streits in der Nacht zu Sonntag endete für zwei Beamte mit schmerzhaften Blessuren.

Kurz nach Mitternacht waren mehrere Streifen zu einem Mehrfamilienhaus in die Ottersfuhrstraße gerufen worden, wo sie einen 47-Jährigen vorläufig festnahmen, der zuvor seine Frau bedroht haben soll. Als die Polizisten den Offenbacher aus der Wohnung verwiesen, soll er Widerstand geleistet haben, indem er einen Kopfstoß in Richtung eines Beamten unternahm, der jedoch schnell zurückweichen konnte. Einem anderen Polizisten soll der Mann mit seinem Knie in den Genitalbereich getreten haben, wodurch dieser verletzt wurde. Bei der Festnahme wurde ein weiterer Beamter an der Schulter verletzt.

Unter Bedrohungen und Beleidigungen gegenüber den Polizisten, so der weitere Vorwurf, wurde der unter Alkoholeinfluss stehende 47-Jährige (über 1,1 Promille laut erstem Atemtest) letztlich aus der Wohnung entfernt. Die Ermittlungen wegen gleich mehrerer Delikte gegen ihn dauern an.

Fälle wie diese zeigen, dass Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten trauriger Alltag sind. Unter dem Motto "Einsatz verdient Respekt" hat die Hessische Landesregierung im vergangenen Jahr eine Respektkampagne ins Leben gerufen, um auf den für die Gesellschaft und die Sicherheit wichtigen Dienst von Einsatzkräften, insbesondere Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, aufmerksam zu machen und diesen zu würdigen. Nähere Informationen finden Sie hier: https://innen.hessen.de/sicherheit/respekt-paket-fuer-einsatzkraefte

Offenbach, 06.01.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

