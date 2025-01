Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 17-Jähriger ausgeraubt und im Krankenhaus: Festnahme des mutmaßlichen Räubers

Hanau (ots)

(lei) Polizeibeamte haben am Sonntagabend einen erst 15-Jährigen vorläufig festgenommen, gegen den nun wegen Verdachts des Raubes und gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird. Er soll gegen 19.30 Uhr in der Hausmannstraße (20er-Hausnummern) einen 17-Jährigen abgepasst, ihn mit einer Pfefferpistole besprüht und mit einem Schlagring traktiert haben, so der Vorwurf. Nachdem er dem Älteren noch das Handy sowie Airpods abgenommen habe, flüchtete er zu Fuß.

Das Opfer erlitt durch die Attacke eine Platzwunde sowie ein Hämatom im Gesicht und dürfte vorerst zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der 15-Jährige später in einem Hanauer Kiosk gestellt werden. In einem Grünstreifen in der Nähe fanden die Beamten auch das geraubte Mobiltelefon.

Nach ersten Erkenntnissen soll es bereits gegen 18.10 Uhr am Hanauer Marktplatz zu einem Aufeinandertreffen gekommen sein, wonach der Tatverdächtige zusammen mit anderen Jugendlichen den 17-Jährigen im dortigen Parkhaus unter Druck gesetzt haben soll.

Der 15-Jährige musste unter anderem für eine erkennungsdienstliche Behandlung mit zur Polizeiwache, ehe er anschließend an seine Eltern überstellt wurde.

Für die nun anstehenden Ermittlungen bitten die Kripo-Ermittler um Hinweise von Zeugen, die Beobachtungen im Parkhaus und in der Hausmannstraße gemacht haben (Telefon: 06181 100-123).

Offenbach, 06.01.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell