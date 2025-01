Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Überholmanöver führt zu Unfall

Bereich Dreieich - A 661 (ots)

Ein Großraumtaxi ist gestern gegen 21.40 Uhr auf der A 661 zwischen Langen und Dreieich mit einem Hyundai zusammengestoßen. Mehrere Personen wurden verletzt. Beide Fahrzeuge waren in Richtung Offenbach unterwegs. Der Fahrer des Großraumtaxis scherte zum Überholen aus und übersah dabei den herannahenden Hyundai. Der Fahrer des Hyundai konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurden der Fahrer des Hyundai sowie drei Insassen des Taxis zum Teil schwer verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 25.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Rufnummer 06183-50660 in Verbindung zu setzen.

Offenbach am Main, 04.01.2025, Nicole Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell