POL-BOR: Abschlussmeldung Isselburg: Schwerer Verkehrsunfall auf der L468 (Am Fenn)/Högerdeich

Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus-Wüllen, Unterortwick, Parkplatz AquAHAUS; Unfallzeit: 01.03.2024, ca. 12.00 Uhr; Ein deutlich alkoholisierter Busfahrer fuhr am Freitag gegen 12.00 Uhr am Schwimmbad in Wüllen gegen die Überdachung des Parkplatzes - mit an Bord 21 Schülerinnen/Schüler und eine Lehrerin, die nach dem Schwimmunterricht zurück zur Schule gebracht ...

mehr