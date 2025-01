Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brennende Zigarette löst Balkonbrand aus

Maintal (ots)

Gegen 23:00 Uhr gerieten am Freitagabend mehrere Kartons aufgrund einer unsachgemäß entsorgten Zigarette auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Breitscheidstraße in Brand. Alle Bewohner mussten daraufhin das Gebäude verlassen. Der Brand im 1. Stock konnte zügig durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand lediglich geringer Sachschaden. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die Bewohner wieder ins Haus zurückkehren.

Offenbach am Main, 04.01.2025, Nicole Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

