Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wohnmobil in Vollbrand

Gründau-Lieblos (ots)

Ab 11.30 Uhr gingen am Samstag mehrere Notrufe ein. Auf dem Parkplatz eines großen Baumarktes in der Rudolf-Walther-Straße geriet ein geparktes Wohnmobil in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurden drei weitere Fahrzeuge, sowie eine Straßenlaterne beschädigt. Das Wohnmobil wurde völlig zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 175.000 Euro. Es wurde niemand verletzt. Nach ersten Ermittlungen dürfte ein technischer Defekt im Bereich der Standheizung den Brand ausgelöst haben. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Rudolf-Walther-Straße für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden.

Offenbach am Main, 04.01.2025, Nicole Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell