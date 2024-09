Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb greift während der Fahrstunde zu

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Ein Täter entwendete am Dienstag, 10.09.2024, während der Fahrstundeneinweisung in einen LKW, eine Tasche mit Portemonnaie. Ein Zeuge gab die Geldbörse ab.

Ein Fahrlehrer wies gegen 17:00 Uhr, auf dem Parkplatz an der Westerfeldstraße Ecke Apfelstraße, einen Fahrschüler an einem LKW ein. Während sie um den LKW gingen, gelang es einem Unbekannten, unbemerkt die Tasche des Fahrlehrers aus der Fahrerkabine zu stehlen. Nachdem die Männer den Diebstahl bemerkt hatten, entdeckten sie die Tasche an einem Baum gelehnt an der Westerfeldstraße, circa 30 Meter vom Tatort entfernt. Aus der Tasche wurde das Portemonnaie entwendet.

Ein in der Fahrzeugschlange wartender PKW-Fahrer bemerkte den Dieb und sah, wie dieser die Geldbörse wegwarf. Aufgrund seines Standortes konnte der Zeuge den flüchtenden Täter nicht verfolgen. Er nahm jedoch das Portemonnaie mit den Papieren des Opfers an sich und gab diese an dessen Anschrift ab.

Der Zeuge beschrieb den Täter als süd- oder osteuropäisch aussehend, circa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 179 cm bis 181 cm groß und schlank. Er hatte dunkle Haare.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell