Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher nutzt auf Kipp stehendes Fenster

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Wochenende, 06.09.2024 bis 09.09.2024, stieg ein unbekannter Täter in eine Erdgeschosswohnung an der Angelstraße ein und erbeutete Schmuck und Bargeld.

Zwischen Freitag, 03:00 Uhr, und Montag, 05:00 Uhr, hebelte der Einbrecher ein auf Kipp stehendes Fenster in einem Mehrfamilienhaus an der Angelstraße, Ecke Mühlenstraße auf. Anschließend durchsuchte er mehrere Räume und Schränke.

Mit Bargeld und Goldschmuck verließ er das Gebäude über die Balkontür und flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell