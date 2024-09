Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Raub gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Die Polizei sucht Personen, die in den frühen Stunden des Mittwochs, 04.09.2024, im Bereich der Stadthalle einen Raub bemerkt beziehungsweise andere Beobachtungen gemacht haben.

Ein 20-jähriger Borgholzhausener erschien Donnerstagmittag bei der Polizei und erklärte, dass er sich um 01:30 Uhr am Mittwoch an der Nahariyastraße, auf einer Durchgangsstraße zwischen den Gebäuden der Stadthalle, befunden habe. Er habe dort mit einer Flasche Bier gesessen, als sich kurzzeitig ein Mann neben ihn setzte. Plötzlich habe er sich unwohl gefühlt und sei aufgestanden. Als der 20-Jährige in Richtung Nahariyastraße gegangen sei, habe ihn jemand in Höhe des Automobilverleihs von hinten niedergeschlagen und sein Handy und Portemonnaie aus der Hosentasche geraubt. In Verdacht habe er den Unbekannten, der vermutlich neben ihm sitzend, ihm eine unbekannte Substanz in seine Bierflasche getan habe. Nach seiner Erinnerung habe ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo seine erlittenen Verletzungen stationär behandelt worden seien.

Der 20-Jährige beschrieb den Mann, der sich neben ihn setzte, als circa 30 Jahre alt, mit längeren schwarzen Dreadlocks und Sonnenbrille. Ein weiterer Mann hielt sich in dem Durchgang auf. Dieser soll 28 bis 32 Jahre alt sowie circa 180 cm groß sein und hatte schwarze nach hinten gestylte Haare. Er trug schwarze Kleidung.

Zeugen, die in Tatortnähe Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu melden.

