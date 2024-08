POL-PPTR: Zwei Diebstähle aus in Tiefgaragen geparkten Fahrzeugen

Trier (ots) - Zwischen Samstag, 24. August, 17 Uhr, und Sonntag, 25. August, 9:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines Autos in einer Tiefgarage in der Peter-Lambert-Straße ein. Der oder die Täter entwendeten eine Tasche aus dem Auto und flüchteten unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier ...

