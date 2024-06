Feuerwehr München

FW-M: Rollstuhlfahrerin benötigt Unterstützung (Berg am Laim)

München (ots)

Dienstag, 4. Juni 2024, 17.29 Uhr

Echardinger Straße

Ein defekter Aufzug hat am Dienstagabend eine junge Frau vor große Schwierigkeiten gestellt. Die Feuerwehr München konnte helfen.

Gegen 17.30 Uhr erreichte die Integrierte Leitstelle München der Hilferuf einer 26-jährigen Frau. Die junge Dame, die auf ihren Elektrorollstuhl angewiesen ist, konnte aufgrund des defekten Aufzugs nicht mehr zurück in ihre Wohnung im dritten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses.

Da der 250 Kilo Rollstuhl für einen Transport durch das Treppenhaus zu schwer war, kam das Wechselladerfahrzeug mit Kran und ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr München zum Einsatz. Mithilfe des Krans konnte der Rollstuhl auf die Dachterrasse der Wohnung in Berg am Laim gehoben werden. Gemeinsam mit der Besatzung eines Rettungswagens wurde die junge Frau dann schließlich mit Muskelkraft in ihre Wohnung getragen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(bro)

