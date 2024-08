POL-PPTR: Diebstahl aus PKW

Trier (ots) - Zwischen Samstag, 24. August, 17:30 Uhr, und Sonntag, 25. August, 9:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Lagerhalle in der Gerberstraße in Trier. Die Täter drückten dazu eine elektronisch verschlossene Schiebetür auf, entwendeten jedoch augenscheinlich nichts. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei ...

