POL-BI: Fahrerin eines Schwertransport-Begleitfahrzeugs verhindert Schlimmeres

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A2 - Am Samstag, 07.09.2024, wurde die Fahrerin des Begleitfahrzeugs auf einen LKW-Fahrer mit gefährlicher Fahrweise aufmerksam und warnte die anderen Verkehrsteilnehmer.

Gegen 01:25 Uhr meldete die 26-jährige Fahrerin einen polnischen Sattelzug auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover, auf Höhe der Rastanlage Lipperland.

Laut der Bünderin würde der Sattelzug lediglich mit eingeschaltetem Tagfahrlicht in starken Schlangenlinien über alle drei Fahrstreifen der A2 fahren. Da der Sattelzug von hinten nicht beleuchtet und die Fahrweise so gefährlich war, schaltete die Fahrerin des Begleitfahrzeugs ihre gelben Rundumleuchten an und machte nachfolgende Verkehrsteilnehmer durch das Einschalten des Verkehrszeichens "Überholverbot", auf ihrer LED-Anzeigetafel, auf den polnischen Sattelzug aufmerksam.

Vermutlich konnte durch dieses besonnene Verhalten der Bünderin ein schwerer Verkehrsunfall verhindert werden.

Der polnische Sattelzug wurde durch Beamte der Autobahnpolizeiwache Herford auf dem Parkplatz Herford angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten sie fest, dass der 45-jährige Ukrainer, der den Sattelzug führte, stark alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten, dass er unter erheblichen Einfluss von Alkohol stand.

Dem ukrainischen LKW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung begleichen.

