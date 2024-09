Polizei Bielefeld

POL-BI: Neuer Bezirksdienstbeamter in Babenhausen

Schröttinghausen

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

LR / Bielefeld - Babenhausen / Schröttinghausen - Seit dem 01.09.2024, hat Polizeihauptkommissar Thoren Düsenberg als Bezirksdienstbeamter die Bereiche Babenhausen und Schröttinghausen übernommen. Sein Büro befindet sich zukünftig an der Wertherstraße 436 in Bielefeld.

Der 55-jährige Lipper hat seine Ausbildung bei der Polizei im Jahre 1989 begonnen und wechselte im April 1996 nach Bielefeld. Nach einem Jahr im Wach- und Wechseldienst, begann er 1997 als sogenannter "Szenekundiger Beamter" (SKB). Er kümmerte sich um gewaltbereite Fans und geplante Gewaltaktionen im Rahmen von Fußballspielen. Dabei ist er im Laufe der Jahre viel herumgekommen. So war er unter anderem 2002 bei der WM in Japan und Korea, der WM 2006 in Deutschland, der WM 2010 in Südafrika und der EM 2012 in Polen eingesetzt.

Im April diesen Jahres wechselte er dann zum Bezirksdienst. Erste Kontakte zu Schulen und Kindergärten hat er bereits knüpfen können und seinen Bereich mit seinem neuen Dienstrad erkundet.

Auch zukünftig möchte PHK Düsenberg präsent in seinem Bereich und ansprechbar für jedermann sein.

In seiner Freizeit bewegt er sich gerne in der freien Natur und reist gerne. Gerade das Kennenlernen von fremden Küchen, Kulturen und Gebräuchen reizt ihn bei Reisen besonders.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell