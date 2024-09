Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Unfälle bei Regen mit Verletzten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- A 30- Herford- Kirchlengern- A2- Vlotho- Verkehrsunfälle bei Regen und nicht angepasste Geschwindigkeit am Mittwochmorgen, 11.09.2024. Zwei PKW-Fahrer erlitten auf der Autobahn Verletzungen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 45-Jähriger aus Bad Oeynhausen gegen 05:10 Uhr mit seinem Opel Grandland den linken Fahrstreifen der A30 in Richtung Osnabrück. Zwischen den Anschlussstellen Kirchlengern und Hiddenhausen verlor er aufgrund den Wetterverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von seinem Fahrstreifen ab und stieß gegen die Betongleitschutzwand. Nachdem der 45-Jährige sein Fahrzeug verlassen hatte, fuhr ein 60-Jähriger aus Löhne mit seinem VW Passat, der ebenfalls auf der A 30 in Richtung Osnabrück unterwegs war, in das Heck des Opel. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Passat-Fahrer schwere Verletzungen. Nach Erstversorgung vor Ort brachte ein Rettungswagen den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehr wurde über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei geleitet. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn in Richtung Osnabrück konnte um 07:50 Uhr wieder frei gegeben werden.

Um 05:25 Uhr befuhr ein 38-jähriger Lemgoer mit seinem 3er BMW die A2 in Richtung Dortmund. Aufgrund von Aquaplaning geriet sein Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Vlotho und Herford-Ost ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen. Dabei erlitt der 38-Jährige leichte Verletzungen. Ein Abschleppwagen barg den BMW aus dem Graben und transportierte ihn gegen 06:40 Uhr ab.

Die Polizei erinnert:

Reduzieren Sie bei Starkregen unverzüglich die Geschwindigkeit! Achten Sie auf die Fahrbahn und mögliche Spurrillen. Kommt es zu Aquaplaning, lenken Sie nicht, sondern halten Sie das Lenkrad gerade, damit die Räder parallel zur Straße bleiben. Bremsen Sie nicht, sondern nehmen Sie den Fuß vom Gas!

