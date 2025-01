Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Glätteunfälle mit Verletzten und hohen Sachschäden

Südosthessen (ots)

(lei) Glatte Straßen durch Schnee und überfrierende Nässe haben in der Nacht zu und am frühen Morgen des Sonntags zu mehreren Verkehrsunfällen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen geführt. Die Beamten registrierten in dem Zeitraum 13 Unfälle, die fünf leichtverletzt Personen und Sachschäden von mehreren zehntausend Euro zur Folge hatten.

So war etwa auf der Landesstraße 3008 gegen 4.20 Uhr ein 21-jähriger Nissan-Fahrer in Richtung Mittelbuchen unterwegs, als er auf verschneiter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte.

Um kurz vor 6 Uhr befuhr ein 51-Jähriger ebenfalls bei schneebedeckter Fahrbahn die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, als er zwischen der Anschlussstelle Obertshausen und dem Offenbacher Kreuz wohl aufgrund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle verlor, sein VW nach rechts in die Schutzplanke prallte und von dort wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Fahrer sowie zwei Mitfahrer (33 und 57 Jahre) wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Eine dreiviertel Stunde später ein weiterer Unfall in diesem Abschnitt: Ein 25-Jähriger war wohl ebenfalls aufgrund nicht angepassten Tempos ins Schlittern geraten und mit der Betonwand in der Mitte der Richtungsfahrbahnen kollidiert. Er blieb unverletzt. Ein weiterer Einsatz führte die Beamten auf die Kreisstraße 860 bei Ronneburg, wo gegen 7.20 Uhr eine 27-jährige Peugeot-Fahrerin an der Einmündung zur Landesstraße 3271 nach rechts abbiegen wollte. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. An dem Wagen entstand Schaden und eine 26-jährige Mitfahrerin klagte anschließend über Kopfschmerzen.

Annähernd zeitgleich ein erneuter Unfall mit Leichtverletzten bei Mainflingen im Kreis Offenbach: Dort waren an der sogenannten "Hillerkreuzung" (Mainflinger Straße / Landesstraße 2310) bei winterglatter Fahrbahn, wie die Polizei in ihrem Unfallbericht festhielt, die Autos einer 30-Jährigen und eines 45-Jährigen zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge prallte schließlich gegen Ampelmasten und wurden beschädigt. Die 30-Jährige kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Zu klären ist hier nun vor allem, wie die Ampelschaltung war, als beide Beteiligten ihre Fahrspuren kreuzten. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation in Seligenstadt melden.

Auch auf der Autobahn 66 bei Schlüchtern krachte es beispielsweise. Dort war eine 30-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 9.30 Uhr in Richtung Fulda unterwegs, als sie in Höhe Niederzell offensichtlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Außenschutzplanke rauschte. Zum Glück blieb es hier bei Blechschäden.

In der Gegenrichtung kam es dann gegen 10 Uhr noch zu einem Verkehrsunfall zwischen der Anschlussstelle Erlensee und dem Hanauer Kreuz. Eine 57-Jährige war dort in Richtung Hanau unterwegs, als sie in die Leitplanke fuhr, vermutlich weil sie bei schlechten Straßenverhältnissen ebenfalls zu flott unterwegs war.

Offenbach, 06.01.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell