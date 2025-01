Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat die Giftköder im Tiergehege ausgelegt?

Seligenstadt (ots)

(lei) Nachdem Unbekannte im Seligenstädter Tierheim (Friedrich-Ebert-Straße 29) Giftköder ausgelegt hatten, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz und sucht Zeugen.

Der oder die Täter hatten im Zeitraum von Donnerstag bis Samstag, 10 Uhr, mehrere Klumpen eines türkisblauen Rattengifts im Außenfreilauf des Kaninchengeheges verteilt. Nach bisherigem Kenntnisstand kam jedoch glücklicherweise keines der Tiere zu Schaden. Da die Brocken über den gesamten Auslauf verteilt herumlagen, wird angenommen, dass sie jemand offenbar mit Schwung über den rückwärtigen Zaun warf. Die am nördlichen Stadtrand gelegene Auffangstation grenzt auf der Rückseite an eine große Wiese an, von wo aus die Unbekannten gekommen und wieder geflüchtet sein könnten.

Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Offenbach, 06.01.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

