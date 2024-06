Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Abschlussmeldung - Verkehrsunfall mit Personenschaden in Remagen-Oberwinter

Remagen (ots)

Gegen 15:30 Uhr befuhr der 68-jährige Fahrer eines Pkws die B9, aus Richtung Bonn kommend, in Fahrtrichtung Remagen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in Höhe des Yachthafens in Oberwinter von seiner Fahrspur nach links ab. In der Folge stieß er frontal, aber versetzt, mit einem in Richtung Bonn fahrenden Pkw, besetzt mit zwei Personen, zusammen. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert. Die B9 musste aufgrund der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden, eine entsprechende Verkehrswarnmeldung wurde herausgegeben. Im Einsatz waren neben der Polizei, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen, die Feuerwehr der Stadt Remagen und die Straßenmeisterei. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand erheblicher Sachschaden.

