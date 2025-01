POL-OF: 23-Jähriger mit Werkzeug niedergeschlagen: Ermittlungen gegen 40-jährigen Tatverdächtigen

Südosthessen (ots) - (lei) Glatte Straßen durch Schnee und überfrierende Nässe haben in der Nacht zu und am frühen Morgen des Sonntags zu mehreren Verkehrsunfällen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen geführt. Die Beamten registrierten in dem Zeitraum 13 Unfälle, die fünf leichtverletzt Personen und Sachschäden von mehreren ...

mehr