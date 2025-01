Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabeldiebe - Pkw ausgeschlachtet - Ladendiebe - Tankbetrug - Unter BTM am Steuer

Iserlohn (ots)

Von einer Baustelle an der Baarstraße wurde in der Nacht zum Dienstag Stromkabel entwendet. Das 55 Meter lange Kabel versorgte einen Rohbau mit Strom.

In der vergangenen Nacht wurde ein auf einem Schotterparkplatz an der Seeuferstraße stehender Pkw ausgeschlachtet. Als der Fahrer gegen 0.30 Uhr zu dem Wagen kam, sah er, dass die Heckscheibe des schwarzen BMW X7 eingeschlagen wurde. Die Täter entwendeten diverse Fahrzeugteile aus dem Innenraum sowie einen Frontscheinwerfer. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Am Dienstag kurz vor 11 Uhr versuchte ein 51-jähriger Mann, Ware aus einem Geschäft an der Hagener Straße zu stehlen. Er nahm im Vorbeigehen eine Packung Toilettenpapier aus dem Korb und ging weg. Als ihn ein Zeuge ansprach, warf er die Packung auf den Boden. Anschließend ging er in das Geschäft, ergriff drei Taschenlampen und wollte das Geschäft verlassen. Ein Zeuge nahm ihm die Lampen ab. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten entdeckten ihn an der Hagener Straße. Der erheblich alkoholisierte Mann bestreitet, etwas gestohlen zu haben.

Mehrere Jugendliche haben am Dienstag in einer Parfümerie in der Wermingser Straße Parfüme gestohlen. Kurz vor 14.30 Uhr bemerkten die Mitarbeiterinnen drei Jugendliche, die sich auffällig verhielten. Einer verließ das Geschäft früher. Einer der Jugendlichen griff eine hochwertige Flasche Parfüme und steckte sie in die Jackentasche. Fluchtartig verließen die zwei Jugendlichen das Geschäft und lösten dabei an der Tür einen Diebstahl-Alarm aus. Die beiden südländisch wirkenden Jugendlichen wurden auf ein Alter zwischen 15 und 18 Jahren geschätzt und sind etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß. Sie haben dunkle Haare. Einer trug eine Basecap mit bunter Front, der andere eine türkisfarbene Basecap. Sie waren bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover mit weißem Zipper, schwarzer Jacke, anthrazitfarbener Jogginghosen und schwarzen Sneakern mit weißen Akzenten bzw. grauem Pullover, blauer Daunenjacke, blauer Jeanshose und schwarzen Sneaker mit weißem Nike-Logo. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

Am Dienstag gegen 16 Uhr entwendete ein Unbekannter in einem anderen Geschäft an der Wermingser Straße eine Lederhandtasche aus dem Schaufenster. Er griff die Tasche und flüchtete auf einem schwarzen Cityfahrrad mit einem auffälligen, roten Neonstrich. Der Unbekannte wird auf ein Alter zwischen 35 und 40 Jahren und eine Größe von 1,70 bis 1,75 Meter geschätzt und wirkte osteuropäisch.

Kurz vor 19.30 Uhr wurden zwei Mädchen (14 und 15) dabei erwischt, wie sie in einem Supermarkt am Theodor-Heuss-Ring Kosmetika stahlen. Mitarbeiter holten die Polizei. Die übergab die Mädchen später an die Erziehungsberechtigten.

Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin hat am Mittwoch vergangener Woche an einer Tankstelle an der Schwerter Straße getankt, obwohl sie nicht genug Geld dabei hatte. Sie versprach, die Rechnung am nächsten Tag zu bezahlen. Als sie nicht kam, erstattete die Tankstelle Anzeige bei der Polizei wegen Tankbetrugs.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppte eine Polizeistreife am Dienstagnachmittag einen Pkw auf der Straße Langer Kummer. Der 33-jährige Fahrer zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum, was sich durch einen Drogenvortest bestätigte. Die Polizeibeamten brachten den Fahrer zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Fahrt unter Betäubungsmitteln. (cris)

