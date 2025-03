Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Heilbronn (ots)

Öhringen-Baumerlenbach: Versuchter Einbruch - Wer hat etwas gesehen?

Eine bisher unbekannte Person versuchte am Dienstagabend in ein Haus in Baumerlenbach einzubrechen. Zwischen 20 Uhr und 20:30 Uhr gelangte der Täter über einen Stehtisch zunächst auf den Balkon des Gebäudes in der Straße "Berghälde" und versuchte im Anschluss die Balkontüre gewaltsam zu öffnen. Nachdem dies misslang flüchtete er in unbekannte Richtung. Der verursachte Schaden wird auf circa 200 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07944 9400 beim Kriminalkommissariat Künzelsau zu melden.

