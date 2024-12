Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Bei dichtem Nebel Einmündung übersehen - Auto kommt von Fahrbahn ab

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.12.20024, gegen 22:20 Uhr, hat ein Autofahrer die querende Hauptstraße/K 6544 in Schachen bei dichtem Nebel übersehen und ist von der Fahrbahn abgekommen. Der 74jährige Pkw-Lenker fuhr bei dichtem Nebel von Tiefenstein kommend an den Einmündungsbereich der K6544/Hauptstraße heran. Er übersah die querende Kreisstraße und fuhr geradeaus weiter. Im dortigen Straßengraben kam das Auto zum Liegen. Der Pkw Lenker und seine 70jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Am Pkw dürfte ein Schaden von etwa 2000 Euro entstanden sein.

