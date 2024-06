LPI-SLF: Betrunken auf dem E-Scooter

Saalfeld (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde eine Radfahrerin durch einen Unfall in Saalfeld verletzt. Die 24-Jährige fuhr den Rainweg in Richtung Promenadenweg entlang. Ein aus einem Grundstück herausfahrender, 37-Jähriger, übersah die Frau und es kam zum Zusammenstoß. Dadurch wurde die Radfahrerin leichtverletzt und anschließend vom Rettungsdienst behandelt. Am Fahrzeug sowie dem Rad entstand Sachschaden. ...

