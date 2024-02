Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Mal Autoreifen zerstochen

Tiefenort (ots)

In der Zeit von Montagmittag 11:30 Uhr bis Montagnachmittag 15:50 Uhr zerstachen unbekannte Täter die beiden Reifen der Fahrerseite eines in der Landwehrgasse in Tiefenort geparkten Autos. Der Eigentümer erstattete Anzeige, meldete sich aber bereits am Dienstag erneut bei der Polizei, da ihm die Täter in der Nacht zum Dienstag nun die beiden Reifen der Beifahrerseite zerstochen hatten. Weiterhin entwendeten die Unbekannten seine Kennzeichen. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit noch nichts bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0039478/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

