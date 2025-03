Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Unfall mit fünf Verletzten

Heilbronn (ots)

Mudau: Fünf Verletzte bei Unfall

Fünf Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochnachmittag bei Mudau. Gegen 14:15 Uhr war ein 30-Jähriger mit seinem voll besetzten Opel auf der Amorbacherstraße in Richtung Amorbach unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Kipper-Lkw die Donebachstraße und bog nach rechts auf die Amorbacher Straße ein. Als der Lkw seinen Abbiegevorgang bereits beendet hatte geriet der entgegenkommende Opel aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Kipper. Bei dem Zusammenstoß wurden alle fünf Insassen des Opels verletzt. Der Fahrer musste zur Behandlung seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Amorbacher Straße in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über einen Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

