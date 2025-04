LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Eisenach (ots) - Ein 55-jähriger Fahrer eines E-Scooters fuhr am Samstagnachmittag den Karlsplatz entlang, geriet dort in eine Polizeikontrolle, da an seinem Gefährt ein abgelaufenes Kennzeichen angebracht war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet. (Bezugsnummer 0087700/2025) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: ...

