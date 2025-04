LPI-GTH: Ohne Versicherungsschutz

Wartburgkreis (ots) - Eine 40-jährige Fahrerin eines E-Rollers geriet am Freitagnachmittag in der Rudolf-Breitscheid-Straße in eine Polizeikontrolle. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest war positiv auf Cannabis. Außerdem war kein für die neue Saison gültiges Versicherungskennzeichen an dem Fahrzeug angebracht. Eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt, sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen ihrer Fahrt. (Bezugsnummer 0087100/2025) ...

mehr