Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Angeblicher Teppichhändler erbeutet Schmuckstücke +++ Nach dem Weg gefragt - Trickdieb erbeutet Geldbörse +++ Wahlplakate angezündet +++ Unsittlich am Gesäß berührt +++ Gartenhütten aufgebrochen

Wiesbaden (ots)

1. Trickdiebstahl - Angeblicher Teppichhändler erbeutet Schmuckstücke, Wiesbaden, Hohenloheplatz, 03.03.2025, 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr

(pl)Nachdem bereits am Freitagabend eine Seniorin von einem angeblichen Teppichhändler in ihrer Wohnung bestohlen worden war, kam es am Montagvormittag in einem Mehrfamilienhaus am Hohenloheplatz zu einem weiteren Trickdiebstahl mit derselben Masche. Der "Teppichverkäufer" erschien gegen 10.00 Uhr vor der Wohnung der Wiesbadenerin und erhielt Einlass. Im weiteren Verlauf lenkte er die Geschädigte geschickt ab und entwendete unbemerkt hochwertige Schmuckstücke. Der Trickdieb wurde in diesem Fall als ca. 1,70 Meter groß, korpulent und mit einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben. Er habe schwarze, kurze, gegelte Haare gehabt, eine schwarze Weste mit einem Pullover, eine schwarze Hose sowie schwarze Latexhandschuhe getragen und akzentfreies Deutsch gesprochen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Der Einfallsreichtum von Trickdieben findet offensichtlich kein Ende. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals ausdrücklich davor, fremden Personen Einlass in die Wohnung zu gewähren. Wenn sich Personen als Mitarbeitende von Handwerksbetrieben oder bestimmter Firmen ausgeben, sollte im Zweifelsfall eine Rückversicherung über die Hausverwaltung oder die auftraggebende Firma erfolgen.

2. Nach dem Weg gefragt - Trickdieb erbeutet Geldbörse, Wiesbaden-Schierstein, Heinrich-Zille-Straße, 03.03.2025, 15.20 Uhr

(pl)Am Montagnachmittag ist eine Seniorin in Schierstein vor einem Kiosk in der Heinrich-Zille-Straße einem Trickdieb aufgesessen. Die Geschädigte wurde gegen 15.20 Uhr auf dem Bürgersteig von einem Mann angesprochen und nach dem Weg ins nächste Krankenhaus gefragt. Diese Ablenkung nutzte der Dieb und entwendete aus dem Rucksack der Seniorin deren Geldbörse. Der Trickdieb sei etwa 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß sowie dunkel gekleidet gewesen und habe eine normale Statur, ein südländisches Erscheinungsbild sowie dunkle Haare gehabt. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

3. Wahlplakate angezündet,

Wiesbaden, Saarstraße, 04.03.2025, 03.15 Uhr

(pl)In der Saarstraße brannten in der Nacht zum Dienstag zwei Wahlplakate. Die brennenden Plakate wurden der Polizei gegen 03.15 Uhr gemeldet und bereits von der Mitteilerin gelöscht. Das Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Unsittlich am Gesäß berührt,

Wiesbaden, Rheintalstraße, 03.03.2025, 18.45 Uhr

(pl)Eine 17-jährige Jugendliche wurde am Montagabend in der Rheintalstraße unsittlich berührt. Die 17-Jährige lief gegen 18.45 Uhr die Straße entlang, als sie in Höhe der Bushaltestelle von einem Mann unsittlich am Gesäß berührt wurde. Durch die verständigten Polizeikräfte konnte ein 46 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen werden. Der alkoholisierte Festgenommene wurde zwecks der erforderlichen Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5. Gartenhütten aufgebrochen,

Mainz-Kostheim, Heßlerweg, 02.03.2025, 15.00 Uhr bis 03.03.2025, 11.45 Uhr

(pl)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag wurden in einer Gartenanlage im Bereich des Heßlerwegs in Kostheim mehrere Gartenhütten aufgebrochen. Die Täter ließen unter anderem Werkzeuge im Gesamtwert von rund 2.000 Euro mitgehen. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell