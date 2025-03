Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Auseinandersetzungen +++ sexuelle Belästigungen in der Wiesbadener Innenstadt +++ Friseurgeschäft und Gaststätte von Einbrechern heimgesucht

Wiesbaden (ots)

1. Auseinandersetzung in der Rampenstraße, Mainz-Kastel, Rampenstraße, 01.03.2025, 16.55 Uhr,

(pl)Am Samstagnachmittag kam es vor einem Einkaufsmarkt in der Rampenstraße in Mainz-Kastel zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 24 und 26 Jahre alten Männern. Die beiden Männer waren gegen 16.55 Uhr in einen Streit geraten, welcher schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung mündete. Hierbei soll neben Schlägen und einem Kopfstoß unter anderem auch ein Stein als Schlagmittel zum Einsatz gekommen sein. Das Eingreifen eines Passanten führte schließlich zur Beendigung der Auseinandersetzung. Der 24-Jährige musste aufgrund seiner erlittenen Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

2. Mitarbeitende einer Bar angegriffen,

Mainz-Kastel, Steinern Straße, 03.03.2025, 00.50 Uhr,

(pl)Mitarbeitende einer Bar in der Steinern Straße in Mainz-Kastel wurden in der Nacht zum Montag im Gastraum von einer bislang unbekannten Anzahl von Personen angegriffen. Nach vorangegangenen Streitigkeiten sollen die unbekannten Angreifer aus einer Gruppe von 10-15 Personen heraus auf die Geschädigten eingeschlagen haben. Hierbei wurde eine Bedienung am Kopf verletzt. Im Rahmen der Auseinandersetzung sollen zudem auch noch Drohungen und Beleidigungen in Richtung der Mitarbeitenden ausgesprochen worden sein. Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

3. Pfefferspray versprüht,

Wiesbaden, Wagemannstraße, 02.03.2025, 23.20 Uhr,

(pl)Vor einer Bar in der Wagemannstraße versprühte ein bislang unbekannter Täter am späten Sonntagabend Pfefferspray. Der etwa 30 Jahre alte Mann habe die Lokalität nicht betreten dürfen. Infolgedessen habe er gegen 23.20 Uhr mit einem Reizstoffsprühgerät in Richtung der davor stehen Menschen gesprüht und einer Person mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Angreifer wurde als ca. 30 Jahre alt, etwa 1,80-1,90 Meter groß, mit dunklen Haaren und Bart beschrieben. Getragen habe er eine Collegejacke mit einer gelben Aufschrift. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

4. Auf dem Heimweg angegriffen,

Wiesbaden, Wagemannstraße, 03.03.2025, 01.35 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Montag wurden zwei 20 und 21 Jahre alte Frauen in der Wagemannstraße angegriffen. Die beiden Geschädigten waren in Hogwarts Kostümen gekleidet gegen 01.35 Uhr auf dem Heimweg, als eine Gruppe von 4-5 Männern auf sie zugekommen sein soll. Eine Person sei dann aus der Gruppe hervorgetreten, habe die Frauen mittels eines Schlages angegriffen und einer der beiden auch noch das Handy aus der Hand geschlagen. Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

5. Sexuelle Belästigungen in der Wiesbadener Innenstadt, Wiesbaden, Innenstadtbereich, 02.03.2025, 16.05 Uhr bis 19.11 Uhr,

(pl)In der Wiesbadener Innenstadt kam es am Sonntagnachmittag zu mehreren sexuellen Belästigungen. Ein 58-jähriger Mann manipulierte gegen 16.05 Uhr zunächst in Höhe einer Bankfiliale in der Rheinstraße und eine halbe Stunde später gegen 16.35 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße im Bus der Linie 4 vor Kindern an seinem Geschlechtsteil. Die verständigten Polizeikräfte nahmen den Mann fest und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. In der Spiegelgasse wurde gegen 16.30 Uhr eine 14-jährige Jugendliche von einem Unbekannten unsittlich berührt und auf den Mund geküsst. Der Täter war mit einer dunklen Baseballmütze, einer dunklen Steppjacke und einem schwarz-weißen Tuch bekleidet. Er ist Bartträger und hat dunkle Haare. Gegen 18.15 Uhr kam es auf dem Platz der deutschen Einheit zu einer weiteren sexuellen Belästigung, als ein 56-jähriger Mann einen 12-jährigen Jungen umarmte und ihn ins Gesicht küsste. Der alkoholisierte 56-Jährige muss sich nun wegen der sexuellen Belästigung in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Auf dem Marktplatz wurde zwischen 18.10 Uhr und 19.10 Uhr eine 23-jährige Frau von einem 42-jährigen Mann belästigt. Der 42-Jährige soll die Geschädigte mehrfach gegen ihren Willen angefasst und versucht haben, sie zu küssen. Auch ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

6. Friseurgeschäft und Gaststätte von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, 27.02.2025 bis 28.02.2025,

(pl)Zwischen Donnerstag und Freitag wurden in der Söhnleinstraße eine Gaststätte und in der Dotzheimer Straße ein Friseurgeschäft von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt in die Räumlichkeiten der Gaststätte, durchsuchten diese und ergriffen anschließend offensichtlich ohne Diebesgut wieder die Flucht. Beim Einbruch in das Friseurgeschäft hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen. Die Einbrecher schlugen in diesem Fall am frühen Freitagmorgen gegen 05.25 Uhr zu. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

