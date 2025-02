Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Diebstahl aus Fahrzeug+++Einbruch in Gaststätte+++Kellereinbrüche+++ Kontrollstelle

Wiesbaden (ots)

1. Diebstahl aus Fahrzeug,

Wiesbaden - Dotzheim, Fliederweg, Donnerstag, 27.02.2025, gegen 02:00 Uhr

(nm) Unbekannte Täter öffneten Donnerstagnacht im Fliederweg in Wiesbaden-Dotzheim ein Fahrzeug und durchwühlten dieses. Drei Jugendliche öffneten gegen 02:00 Uhr die Tür des Autos, setzten sich hinein und durchsuchten den Innenraum. Ohne Diebesgut flüchtete das Trio in Richtung Asternweg. Die Jugendlichen sollen männlich und zwischen 17 und 20 Jahre alt gewesen sein, eine schlanke Statur und schwarze Haare gehabt haben. Einer der Jugendlichen soll einen Zopf getragen haben. Alle waren mit schwarzen Jacken, schwarzen Hosen und schwarzen Sneakern bekleidet. Einer trug weiterhin einen grauen Kapuzenpullover unter der Jacke. Zwei der Unbekannten kamen mit einem E-Scooter in den Fliederweg gefahren. Da es gegen 02:15 Uhr zu einem weiteren Diebstahl aus einem Fahrzeug kam, ist ein Zusammenhang der Vorfälle nicht auszuschließen. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

2. Einbruch in Gaststätte,

Wiesbaden - Dotzheim, Schönbergstraße, Donnerstag, 27.02.2025, 21:50 Uhr - Freitag, 28.02.2025, 09:30 Uhr

(nm) In der Nacht zum Freitag verschafften sich Diebe Zutritt zu einer Gaststätte in der Schönbergstraße. Unbekannte gelangten zwischen 21:50 Uhr und 09:30 Uhr durch ein Fenster in das Innere der Gaststätte und konnten dort Bargeld in unbekannter Höhe entwenden. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

3. Einbruch in Keller,

Wiesbaden, Welschstraße und Schinkelstraße Mittwoch, 26.02.2025, 09:00 Uhr - Donnerstag, 27.02.2025, 08:45 Uhr

(nm) Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurden Kellerverschläge in Mehrfamilienhäusern der Welschstraße und Schinkelstraße angegangen. Unbekannte gelangten in den Keller des Mehrfamilienhauses in der Welschstraße und brachen die Türen der Kellerverschläge auf. Es wurde ein Ladekabel für ein E-Bike und ein E-Scooter der Marke Segway entwendet. Ebenfalls wurden Kellerverschläge in dem Mehrfamilienhaus in der Schinkelstraße angegangen. Hier konnten die Täter nichts erbeuten. In beiden Fällen flüchteten die Einbrecher unerkannt. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2440 entgegen.

4. Kontrollstelle,

Mainz - Kastel, Theodor-Heuss-Brücke, Donnerstag, 27.02.2025, 11:45 Uhr - 18:15 Uhr

(nm) Durch Kräfte des Regionalen Verkehrsdienstes, des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz und der Stadtpolizei Wiesbaden wurde im Verlauf des Donnerstages eine gemeinsame Kontrolle in Mainz-Kastel durchgeführt. In der Zeit von 11:45 Uhr bis 18:15 Uhr wurde eine gemeinsame Kontrollstelle an der Theodor-Heuss-Brücke eingerichtet. Es wurden insgesamt 51 Fahrzeuge und 87 Personen kontrolliert. Insgesamt wurden 38 Ordnungsverstöße geahndet, wobei zweimal die Betriebserlaubnis erloschen ist. Ein Autofahrer lenkte sein Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln und muss sich jetzt in einem Ermittlungsverfahren dafür verantworten.

