Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere Kellereinbrüche +++ Angriff auf 14-Jährigen +++ Obst von Parkhaus geworfen +++ Verfassungsfeindliche Gesten vom Balkon

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere Kellereinbrüche,

Mainz-Kostheim, Passauer Straße und Salzburger Straße, Feststellungszeit: Mittwoch, 26.02.2025

(nm) Durch unbekannte Täter wurden zwischen Montag und Dienstag mehrere Kellerverschläge von Mehrfamilienhäusern in der Passauer Straße und Salzburger Straße in Mainz-Kostheim aufgebrochen. Auf unbekannte Weise gelangten die Täter in die Keller der Mehrfamilienhäuser und gingen dort mehrere Kellerverschläge an. Aus einem Keller konnten zwei hochwertige Fahrräder der Marke Cube entwendet werden. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2440 entgegen.

2. Angriff auf 14-Jährigen,

Wiesbaden, Rheinstraße, Mittwoch, 26.02.2025, 19:30 Uhr - 20:00 Uhr

(nm) Am Mittwochabend wurde ein 14-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher in der Rheinstraße angegriffen. Gegen 19:30 Uhr war der 14-Jährige auf der Rheinstraße unterwegs, als eine Gruppe von vier bis fünf Jugendlichen auf diesen zugekommen sein soll. Der 14-Jährige soll von der Gruppe angesprochen, bedrängt und geschlagen worden sein. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Die Angreifer sollen zwischen 16 und 17 Jahre alt gewesen sein und ein südländisches Erscheinungsbild sowie teilweise lockige Haare gehabt haben. Alle sollen dunkel gekleidet gewesen sein und dunkle Jacken mit Kapuze getragen haben. Die Jugendlichen sollen sich mit den hochgestellten Kragen der Jacken vermummt haben. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

3. Obst von Parkhaus geworfen,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 26.02.2025, 20:00 Uhr

(nm) Unbekannte Jugendliche warfen am Mittwochabend Obst und Gemüse von einem Parkhaus in der Dotzheimer Straße in Richtung Bushaltestelle. Jugendliche begaben sich gegen 20:00 Uhr in den vierten Stock des Parkhauses und warfen von dort Obst und Gemüse in Richtung der Bushaltestelle hinunter. Eine Person an der Bushaltestelle soll hierbei getroffen worden und dann mit einem Bus weggefahren sein. Ob diese Person durch den Wurf verletzt wurde, ist nicht bekannt. Laut Zeugen soll es sich bei den Verursachern um Jugendlichen gehandelt haben. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

4. Verfassungsfeindliche Gesten vom Balkon, Wiesbaden-Biebrich, Andreasstraße, 24.02.2025, 17.00 Uhr bis 17.15 Uhr

(pl)Am Montagnachmittag soll ein Mann vom Balkon einer Wohnung in der Adlerstraße aus eine Gruppe Jugendlicher mit ausländerfeindlichen Parolen angepöbelt und ihnen gegenüber mehrfach eine verfassungsfeindliche Geste gezeigt haben. Der Vorfall wurde der Polizei am Mittwoch mitgeteilt und wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie der Beleidigung ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt das Staatschutzkommissariat unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

