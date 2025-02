Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Mann auf Straße attackiert+++Diebstahl von Fahrrad+++Unfallflucht+++Graffiti mit politischem Hintergrund+++

1. Mann auf Straße attackiert,

Wiesbaden-Bierstadt, Raiffeisenstraße, Dienstag, 25.02.2025, 20:22 Uhr

(nm) Am Dienstagabend um 20:22 Uhr wurde ein 33-jähriger Mann in der Raiffeisenstraße in Wiesbaden-Bierstadt durch Unbekannte attackiert. Als der 33-Jährige an der Bushaltestelle stand, hielt dort ein blauer Transporter mit einer Schiebetür. Aus diesem sollen drei Männer ausgestiegen sein und auf den 33-Jährigen eingeschlagen haben. Bei der Auseinandersetzung soll ein Messer mitgeführt worden sein, welches aber nicht eingesetzt wurde. Nach dem Vorfall flüchteten die Männer mit dem Transporter in Richtung Zieglerstraße. Der 33-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt und in einem Wiesbadener Krankenhaus behandelt. Alle drei Männer wurden mit einem osteuropäischen Erscheinungsbild beschrieben. Einer soll eine kräftige Statur gehabt haben und mit einer dunkelblauen Jacke bekleidet gewesen sein. Ein weiterer unbekannter Täter soll eine graue oder weiße Jogginghose getragen und eine schlanke Statur gehabt haben. Zu dem dritten Angreifer ist keine Beschreibung bekannt. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Rufnummer 0611/345-2440 entgegen.

2. Diebstahl von Fahrrad,

Wiesbaden, Wallufer Straße, Montag, 24.02.2025, 16:00 Uhr - Dienstag, 25.02.2025, 13:00 Uhr

(nm) Unbekannte Täter entwendeten zwischen Montagnachmittag auf Dienstagmittag in der Wallufer Straße ein hochwertiges Fahrrad. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und entwendeten aus dem dortigen Fahrradkeller ein Fahrrad der Marke Cube. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2440 entgegen.

3. Auf Gegenfahrbahn geraten - Unfallflucht, Wiesbaden - Delkenheim, Hauptwache, Dienstag, 25.02.2025, 08:20 Uhr

(nm) Nach einem Verkehrsunfall im Gegenverkehr am Dienstagmorgen auf der Straße "Hauptwache" in Wiesbaden-Delkenheim, flüchtete das verursachende Fahrzeug. Als ein Fahrer eines Transporters gegen 08:20 Uhr auf der Straße "Hauptwache" von Nordenstadt in Richtung Delkenheim unterwegs war, kam ihm auf seiner Fahrbahn ein Fahrzeug entgegen. Nur durch ein Ausweichmanöver konnte der Fahrer des Transporters einen Frontalzusammenstoß verhindern. Jedoch wurde der komplette Außenspiegel des Transporters beschädigt. Der Unfallverursacher soll sich in Richtung Nordenstadt entfernt haben. Eine Beschreibung zu dem Fahrzeug oder Fahrer ist nicht bekannt. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

4. Graffiti mit politischem Hintergrund, Mainz-Kastel, Brückenkopf, Bushaltestelle, Feststellungszeitpunkte Donnerstag, 06.02.2025, 17:12 Uhr und Montag, 17.02.2025, 06:05 Uhr

(nm) An der Bushaltestelle am Brückenkopf in Mainz-Kastel wurden am Donnerstag, den 06.02.2025 und am Montag, 17.02.2025 Graffitis mit politischem Hintergrund festgestellt. Durch unbekannte Täter wurde die Bushaltestelle am Brückenkopf durch vermehrte Graffitis mit politischem Hintergrund beschmiert. Es wurde dafür rote und schwarze Sprühfarbe verwendet. Das Staatschutzkommissariat bittet um Hinweise und nimmt diese unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

